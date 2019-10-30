Каникулы в пензенском лагере «Юность»

СЕГОДНЯ 18:11 2019-10-30T18:11:30+03:00

150 мальчишек и девчонок в период осенних каникул с 28 октября по 1 ноября отдыхают в лагере «Юность»

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Здесь работает смена «Осенний калейдоскоп». Для детей проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, спортивные соревнования, квест-игры, информирует пресс-служба администрации Пензы.

29 октября прошло профилактическое мероприятие по безопасности жизни «Туристическая тропа». Ребята научились ориентироваться на местности, познакомились с основными правилами выживания в лесу, тренировались в разведении костра. Солнце, хорошее настроение и чувство локтя товарища помогли ребятам преодолеть весь маршрут.

В завершение дня дети у костра, под звуки гитары, ели горячую гречневую кашу и пели туристические песни.

ИСТОЧНИК KP.RU