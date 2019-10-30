2019-10-30T18:11:30+03:00
Туризм

Каникулы в пензенском лагере «Юность»

150 мальчишек и девчонок в период осенних каникул с 28 октября по 1 ноября отдыхают в лагере «Юность»
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.
Изменить размер текста:

Здесь работает смена «Осенний калейдоскоп». Для детей проводятся мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, спортивные соревнования, квест-игры, информирует пресс-служба администрации Пензы.

29 октября прошло профилактическое мероприятие по безопасности жизни «Туристическая тропа». Ребята научились ориентироваться на местности, познакомились с основными правилами выживания в лесу, тренировались в разведении костра. Солнце, хорошее настроение и чувство локтя товарища помогли ребятам преодолеть весь маршрут.

В завершение дня дети у костра, под звуки гитары, ели горячую гречневую кашу и пели туристические песни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
День памяти жертв политических репрессий прошел в Пензенской области
Завтра в Пензу придет зима
Присяжные в Пензе вынесли обвинительный вердикт
Пенза готовится к празднованию Дня народного единства
В Пензенской области к сдаче готовится первый модульный ФАП
И схватилась сноха за нож
В Пензе сотрудники вневедомственной охраны отметили профессиональный праздник
В Пензенской области вырастет зарплата бюджетников
Предприятия Пензы развивают связи с Республикой Азербайджан
157 дорожных камер будет в Пензенской области к 2020 году
Пензенским автолюбителям напоминают о грядущих заморозках
Завод «СтанкоМашСтрой» в Пензе развивается
Задержан заместитель начальника колонии в Мордовии
Контртеррористическая операция в Мордовии
Задержаны пьяные водители на территории Пензенской области
Фальсификатор из Мордовии осужден
Дебют нового мэра Пензы
Пензенская область - лидер ПФО в сельском хозяйстве
Пензенская епархия отпраздновала свой 220-летний юбилей
ДТП с жертвами в Пензенской области
Назван новый вице-губернатор Пензенской области
Дуэт гитаристов из Франции выступил в Органном зале филармонии в Пензе
В Пензенской области задержаны браконьеры
В Пензенской области росгвардейцы задержали пьяного водителя
Кадеты Следственного комитета РФ в Пензенской области
Пенза и Заречный станут ближе
Владимир Волков передал в краеведческий музей мяч с автографом Криштиану Роналду