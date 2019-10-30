Завтра в Пензу придет зима
Уже в предстоящую ночь, с 30 на 31 октября, на территории региона прогнозируется резкое ухудшение погодных условий, возможен снег и гололед, информирует пресс-служба Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области .
Перевозчикам пассажирским автомобильным транспортом важно принять исчерпывающие меры по подготовке подвижного состава к эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях, провести с водителями дополнительный инструктаж по управлению транспортными средствами в условиях гололеда.
Манера вождения в зимний период отличается. Необходимо снизить скорость движения и учесть, что тормозной путь в холодное время года длиннее. Важно воздерживаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.
Водители, будьте предельно осторожны при пересечении пешеходных переходов!
Строго соблюдайте Правила дорожного движения!
ИСТОЧНИК KP.RU