Завтра в Пензу придет зима

СЕГОДНЯ 15:04 2019-10-30T15:08:10+03:00

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Уже в предстоящую ночь, с 30 на 31 октября, на территории региона прогнозируется резкое ухудшение погодных условий, возможен снег и гололед, информирует пресс-служба Министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области .

Перевозчикам пассажирским автомобильным транспортом важно принять исчерпывающие меры по подготовке подвижного состава к эксплуатации в неблагоприятных погодных условиях, провести с водителями дополнительный инструктаж по управлению транспортными средствами в условиях гололеда.

Манера вождения в зимний период отличается. Необходимо снизить скорость движения и учесть, что тормозной путь в холодное время года длиннее. Важно воздерживаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.

Водители, будьте предельно осторожны при пересечении пешеходных переходов!

Строго соблюдайте Правила дорожного движения!

ИСТОЧНИК KP.RU