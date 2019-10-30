В Пензенской области к сдаче готовится первый модульный ФАП

СЕГОДНЯ 08:39 2019-10-30T08:40:46+03:00

Он смонтирован и установлен в селе Александровка Городищенского района

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Возведение модульных ФАП предусмотрено в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», реализуемого в соответствии с майским Указом Президента.

Село Александровка, где проживает 147 человек, из них 24 ребенка, остро нуждалось в новом медицинском объекте. «Строительство здесь модульного фельдшерско-акушерского пункта позволит обеспечить качественное медицинское обслуживание и доступность услуг здравоохранения в сельской местности, в том числе на отдаленных территориях», - отмечает главный врач Городищенской районной больницы Алексей Каргин.

Всего до конца года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Пензенской области будут построены 13 модульных ФАПов. На этой недели монтаж нового современного медицинского объекта начнётся в Никольском районе, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения области.

ИСТОЧНИК KP.RU