В Пензенской области вырастет зарплата бюджетников

СЕГОДНЯ 14:47 2019-10-29T14:50:16+03:00

Расходы этой сферы будут увеличены более чем на 1 миллиард 300 миллионов рублей

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Проект главного финансового документа обсудили участники заседания правительства Пензенской области во вторник, 29 октября 2019 года, отмечает Пресс-служба правительства.

В проекте бюджета заложены средства на строительство хирургического корпуса в Кузнецке, школы в микрорайоне Арбеково, создание ясельных групп в детских садах. Планируется капитальный ремонт объектов социальной сферы - областного онкологического диспансера, городской детской поликлиники в Пензе, областной офтальмологической больницы, школ, больниц и домов культуры в районах области, детских оздоровительных лагерей.

Также предусмотрены расходы на продолжение реконструкции Центра культурного развития «На Ленинградской». Предполагается приобретение здания на ул. Куйбышева, 3 для создания в нем Центра современного искусства и другое.

Общий объем расходов бюджета Пензенской области в 2020 году составит 56,9 миллиардов рублей.

«Это одно из первых обсуждений бюджета. Его показатели в дальнейшем будут корректироваться», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

ИСТОЧНИК KP.RU