2019-10-29T08:53:58+03:00
Происшествия

Фальсификатор из Мордовии осужден

Краснослободский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего дознавателя ММО МВД России «Краснослободский»
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.Фото: Пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.
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Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание), сообщает Прокуратура Республики Мордовия.

Судом установлено, что проводя предварительное расследование в форме дознания, данный сотрудник составил подложные официальные документы, имеющие по уголовным делам значение прямого доказательства, а именно протоколы допросов свидетелей.

На основании данных подложных документов гражданам были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ. Однако в ходе судебного разбирательства вышеуказанные факты фальсификации документов были установлены, и лица, которым незаконно предъявлены обвинения, были оправданы, за ними признано право на реабилитацию.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя и признал бывшего дознавателя виновным в совершении инкриминированных ему преступлений. Обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел Российской Федерации, а также связанные с выполнением функций представителя власти на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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