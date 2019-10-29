Дебют нового мэра Пензы

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-29T08:30:09+03:00

В понедельник, 28 октября 2019 года, на совещании в правительстве региона губернатор Иван Белозерцев представил избранного главу администрации Пензы Андрея Лузгина

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На предыдущей должности, в ранге первого заместителя председателя правительства области, Андрей Лузгин курировал экономику, инвестиционные проекты, вопросы, связанные с открытием новых предприятий и созданием рабочих мест, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

-В областном центре проживает более трети жителей субъекта. Это очень большое городское хозяйство, крупный социальный сектор. Рано надо приходить на работу, поздно уходить. Сегодня при участии региона в Пензе реализуются масштабные проекты благоустройства общественных пространств – это требует личного деятельного участия главы администрации, - подчеркнул губернатор.

Глава региона нацелил нового мэра на активную работу с населением, проведение еженедельных объездов территории города и рабочих выездов на конкретные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU