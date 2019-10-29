2019-10-29T08:30:09+03:00
Общество

Дебют нового мэра Пензы

В понедельник, 28 октября 2019 года, на совещании в правительстве региона губернатор Иван Белозерцев представил избранного главу администрации Пензы Андрея Лузгина
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.Фото: Пресс-служба Администрации Пензы.
Изменить размер текста:

На предыдущей должности, в ранге первого заместителя председателя правительства области, Андрей Лузгин курировал экономику, инвестиционные проекты, вопросы, связанные с открытием новых предприятий и созданием рабочих мест, отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

-В областном центре проживает более трети жителей субъекта. Это очень большое городское хозяйство, крупный социальный сектор. Рано надо приходить на работу, поздно уходить. Сегодня при участии региона в Пензе реализуются масштабные проекты благоустройства общественных пространств – это требует личного деятельного участия главы администрации, - подчеркнул губернатор.

Глава региона нацелил нового мэра на активную работу с населением, проведение еженедельных объездов территории города и рабочих выездов на конкретные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензенской области вырастет зарплата бюджетников
Предприятия Пензы развивают связи с Республикой Азербайджан
157 дорожных камер будет в Пензенской области к 2020 году
Пензенским автолюбителям напоминают о грядущих заморозках
Завод «СтанкоМашСтрой» в Пензе развивается
Задержан заместитель начальника колонии в Мордовии
Контртеррористическая операция в Мордовии
Задержаны пьяные водители на территории Пензенской области
Фальсификатор из Мордовии осужден
Пензенская область - лидер ПФО в сельском хозяйстве
Пензенская епархия отпраздновала свой 220-летний юбилей
ДТП с жертвами в Пензенской области
Назван новый вице-губернатор Пензенской области
Дуэт гитаристов из Франции выступил в Органном зале филармонии в Пензе
В Пензенской области задержаны браконьеры
В Пензенской области росгвардейцы задержали пьяного водителя
Кадеты Следственного комитета РФ в Пензенской области
Пенза и Заречный станут ближе
Владимир Волков передал в краеведческий музей мяч с автографом Криштиану Роналду