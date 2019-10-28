Кадеты Следственного комитета РФ в Пензенской области

СЕГОДНЯ 09:27 2019-10-28T09:35:59+03:00

В государственном университете 25 октября состоялась торжественная церемония Посвящения в кадеты учащихся 6 класса школы № 8 города Каменки

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Выступая перед собравшимися, руководитель следственного управления СК РФ по Пензенской области Матушкин Д.М.. отметил, что в 2019 году кадетскому движению Следственного комитета Российской Федерации исполнилось 10 лет. На сегодняшний день кадетские классы действуют в 28 регионах России. 1 сентября открыт первый кадетский класс Следственного комитета РФ в Пензенской области.

«Мы не ставим своей целью воспитать из каждого кадета будущего следователя, главное – чтобы каждый выпускник кадетского класса стал достойным гражданином нашей страны, патриотом, который искренне любит свою Родину»,отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Искренние пожелания успехов в учебе и жизни кадеты получили от депутата Законодательного Собрания Пензенской области Куприной Я.В. и заместителя Министра образования региона Петросовой Е.В.

Поддержать первый кадетский класс приехали кадеты Следственного комитета России из Удмуртской Республики. Они спели гимн Следственного комитета Российской Федерации, рассказали о своих достижениях и продемонстрировали навыки строевой подготовки.

С танцевальными и музыкальными номерами выступили воспитанники Кадетской школы по делам ГО и ЧС № 70 имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и Кадетской школы № 46 (Пензенского казачьего генерала Слепцова кадетского корпуса). Технику восточных единоборств продемонстрировали спортсмены клуба «Яма Араши».

В мероприятии приняли участие: ветеран Великой Отечественной войны Пахомов М.Г., Трошин О.А. (руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области в 2007-2018 гг.).

ИСТОЧНИК KP.RU