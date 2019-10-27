2019-10-27T16:51:41+03:00
Звезды

Владимир Волков передал в краеведческий музей мяч с автографом Криштиану Роналду

Экспонат займет свое место в масштабной экспозиции, посвященной ЧМ-2018
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Главы Республики МордовияФОТО: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
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Вчера Глава Мордовии Владимир Волков посетил Мордовский республиканский краеведческий музей им. И.Д. Воронина, где осмотрел экспозицию, посвященную Чемпионату мира по футболу.

- Действующая экспозиция, к сожалению, не отражает весь масштаб и значимость этого события для республики, - отметил глава региона. - Все мы помним дни, когда матчи Чемпионата мира по футболу проходили в столице Мордовии. Какая это была радость, единение тысяч людей разных национальностей и вероисповедования, какие хороводы дружбы были на улицах Саранска, сколько гостей, историй, красочных мероприятий – ничто из этого не должно исчезнуть из нашей памяти!

Владимир Волков поручил министерству культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия совместно со специалистами музея, собрать исчерпывающие материалы по теме ЧМ-2018 в Мордовии. Было принято решение, что экспозиции будет две - в Краеведческом музее им. Воронина и на территории стадиона «Мордовия Арена».

В завершение встречи, руководитель региона передал в музей ЧМ-2018 четыре футбольных мяча с автографами игроков всех матчей, состоявшихся в дни мундиаля в Саранске, в том числе, и Криштиану Роналду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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