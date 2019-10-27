50-летняя жительница Пензы лишилась 90 тысяч рублей, доверившись мошеннице

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-27T16:38:41+03:00

Женщина сообщила незнакомке реквизиты своей карты и коды, пришедшие ей в смс

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В пензенскую полицию обратилась 50-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что ей позвонила незнакомка, которая представилась сотрудником службы безопасности известного банка.

Собеседница рассказала пострадавшей, что кто-то проводит с ее картой подозрительные операции, и попросила сообщить реквизиты карты и коды, которые поступят в смс-сообщениях. Женщина сделала все, о чем ее просили, после чего обнаружила, что со счета карты списались 90 тысяч рублей. Полицейским она пояснила, что знала о подобных способах обмана.

По факту кражи проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU