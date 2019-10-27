В Саранске снова ищут перевозчика на автобусный маршрут через Юго-Западное шоссе

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-27T16:06:09+03:00

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Вопрос об открытии нового автобусного маршрута сообщением ТЦ «Хозяин» - Светотехстрой - Юго-Запад по Юго-Западному шоссе Петр Тултаев держит на личном контроле. Напомним, конкурс по этому маршруту уже объявлялся, однако никто из перевозчиков не подал заявку, несмотря на ранее высказывавшееся желание.

Во время совещания в мэрии начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что вновь объявлен конкурс и с 17 октября начался прием заявок, который будет вестись до 18 ноября.

- Я встречался с перевозчиком, который в мае был у меня на приеме по личным вопросам и готов был заниматься перевозками по этому маршруту. Однако по каким-то причинам не участвовал в конкурсе. Если подаст заявку для участия в этот раз, пусть работает. Главное, чтобы не получилось с этим маршрутом как в прошлый раз - никто не захотел участвовать в конкурсе, - сказал Петр Тултаев.

ИСТОЧНИК KP.RU