Новую дорогу в дальнем Арбеково сдадут 15 ноября
Сегодня объект осмотрели заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов и начальник Управления капитального строительства города Игорь Умнов
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Новая дорога поможет связать шестой микрорайон Арбеково с трассой М-5, что обеспечит свободный проезд ко дворам многоэтажек. Большая часть работ на объекте уже выполнена: установлено освещение, обустроена канализация, уложено покрытие.
– В соответствии с контрактом сдать объект подрядчик должен в срок до 15 ноября текущего года, за этот срок необходимо завершить оформление газонов, нанести разметку и установить знаки, – обратил внимание Магомед Агамагомедов.
Финансирование строительства новой дороги осуществляется из бюджетов разных уровней.
ИСТОЧНИК KP.RU