Новую дорогу в дальнем Арбеково сдадут 15 ноября

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-27T15:50:45+03:00

Сегодня объект осмотрели заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов и начальник Управления капитального строительства города Игорь Умнов

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Новая дорога поможет связать шестой микрорайон Арбеково с трассой М-5, что обеспечит свободный проезд ко дворам многоэтажек. Большая часть работ на объекте уже выполнена: установлено освещение, обустроена канализация, уложено покрытие.

– В соответствии с контрактом сдать объект подрядчик должен в срок до 15 ноября текущего года, за этот срок необходимо завершить оформление газонов, нанести разметку и установить знаки, – обратил внимание Магомед Агамагомедов.

Финансирование строительства новой дороги осуществляется из бюджетов разных уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU