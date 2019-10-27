2019-10-27T12:57:45+03:00
Здоровье

С начала года 120 жителей Пензенской области умерли от ВИЧ-инфекции

Региональный Роспотребнадзор опубликовал статистику за девять месяцев
Анна ЧЕРНАЯ
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За этот период времени в области было выявлено 387 новых случаев заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Случаев заражения в результате донорства и медицинских манипуляций, а также вертикальной передачи инфекции не зарегистрировано.

Самый высокий рост заболеваемости отмечен в Колышлейском районе.

120 человек умерли. Из них 72 ранее отказались от лечения по тем или иным причинам. Всего же терапию с начала года прервали 167 человек.

С начала года 35 ВИЧ-инфицированных беременных женщин родили детей.

По итогам девяти месяцев план обследований на ВИЧ-инфекцию за счет средств областного бюджета перевыполнен на 4,2% (обследовано 318780 человек при годовом плане 402600).

ИСТОЧНИК KP.RU

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