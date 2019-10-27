Пензенцев ждут резкое похолодание, ветер и мокрый снег

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-27T12:33:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Пензенский гидрометеоцентр предупреждает: в ближайшие дни горожан ожидает похолодание.

28 октября прогнозируется дождь, изменение направления ветра и его усиление до 9 – 14 м/с, порывы до 17 м/с. 29 октября начнется похолодание, в отдельных районах пройдут осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температура ночью опустится до - 2°, днем будет не выше +3 - 5 °. Понижение температурного режима продолжится 30 и 31 октября.

Предполагается, что в начале ноября сохранится холодная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU