2019-10-27T12:33:57+03:00
Общество

Пензенцев ждут резкое похолодание, ветер и мокрый снег

Погода начнет меняться уже завтра
Анна ЧЕРНАЯ
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Советуем завтра одеваться теплее: будет прохладно!Советуем завтра одеваться теплее: будет прохладно!Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Пензенский гидрометеоцентр предупреждает: в ближайшие дни горожан ожидает похолодание.

28 октября прогнозируется дождь, изменение направления ветра и его усиление до 9 – 14 м/с, порывы до 17 м/с. 29 октября начнется похолодание, в отдельных районах пройдут осадки преимущественно в виде дождя, местами с мокрым снегом. Температура ночью опустится до - 2°, днем будет не выше +3 - 5 °. Понижение температурного режима продолжится 30 и 31 октября.

Предполагается, что в начале ноября сохранится холодная погода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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