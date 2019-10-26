2019-10-26T17:58:14+03:00
Общество

Время и место встречи в Саранске известны

29 октября 2019 года в 14:00 в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-1945 годов пройдет встреча ветеранов комсомола «Комсомольская юность моя»
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Фото: Столица СФото: Столица С
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Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ) был создан 29 октября 1918 года. В суровые годы Великой Отечественной войны Ленинский комсомол поднимал молодежь против фашистских захватчиков. Многие герои Великой Отечественной были комсомольцами.

За годы войны комсомол Мордовии послал на фронт 41250 своих воспитанников. Золотой Звездой Героя отмечены самоотверженные подвиги разведчика Виктора Бобкова и пулеметчика Дмитрия Ефремова, лётчиков Алексея Дерябина и Бориса Зайцева, артиллеристов Владимира Грицкова и Николая Пшеничникова, связиста Ефима Тягушева, отмечает пресс-служба администрации го Саранск.

И после войны комсомольцы строили, осваивали космос, воспитывали молодежь, защищали интересы Отечества.

101 год прошел со дня образования самой известной в нашей стране молодежной организации – комсомола. Поколения молодых людей прошли эту школу. И в памяти всегда будет гордость за причастность к ее героической истории.

Встречаемся в 14 часов 29 октября. Адрес музея: ул. Советская, 34а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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