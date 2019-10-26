В следующем году в Пензе отремонтируют улицу Пилотную

26 Окт. 17:49 2019-10-26T17:49:34+03:00

Работы будут сделаны в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Сегодня заместитель главы администрации города Юрий Ильин и директор Департамента ЖКХ города Максим Иванкин посетили ряд объектов, которые будут отремонтированы в будущем году.

В ближайшее время планируется провести торги и заключить контракты на ремонт крупных магистральных улиц - Терновского, Баумана, Окружной, Луначарского, проспекта Строителей, улицы - дублера Окружной. Затем пройдут аукционы по другим объектам.

- Мы отремонтировали уже немало магистральных улиц с интенсивным движением, надо постепенно переходить в частный сектор и на второстепенные дороги, - отметил Юрий Ильин.

По итогам выезда принято решение включить в их число и улицу Пилотную, так как состояние ее проезжей части признано неудовлетворительным.

- Здесь необходимо провести ремонт основания дороги, устройство верхнего и выравнивающего слоя асфальта, – обозначил объем работ Максим Иванкин.

ИСТОЧНИК KP.RU