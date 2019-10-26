2019-10-26T17:36:14+03:00
Общество

Пензенский минобр продолжает выявлять нарушения в работе школьных столовых

Выезды будут проводиться до конца учебного года
Анна ЧЕРНАЯ
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С сентября представители Министерства образования Пензенской области проводят проверки столовых в школах региона. За это время были посещены Каменский, Земетчинский, Тамалинский, Неверкинский, Колышлейский районы, г. Кузнецк, в которых сотрудники ведомства обнаружили некоторые нарушения.

Наиболее часто в районах школы встречаются расхождения с установленным меню и подмена или отсутствие каких-либо продуктов (говядины, фруктов).В некоторых учреждениях пищу подают в посуде с трещинами и сколами. Еще в части школ было установлено, что персонал, ответственный за приготовление обедов, не имели профессионального образования.

По итогам выездных мониторинговых мероприятий руководителям образовательных организаций и организаторам питания указано на необходимость незамедлительного устранения выявленных нарушений и недопущение их впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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