Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова провела прием граждан

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-26T12:23:49+03:00

Он прошел в Бессоновском районе в пятницу, 25 октября 2019 года, с участием главного федерального инспектора в регионе Дмитрия Каденкова

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Вопросы задавались самые разные. И сугубо профессиональные: нарушения административного законодательства, несогласие с процессуальным решением органа дознания. Вопросы расследования уголовного дела по факту конфликта в с. Чемодановка. И абсолютно житейские – замена водонапорной башни, отсутствие уличного освещения, обустройство детской площадки, трудности при оформлении права собственности на квартиру, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

Наталья Канцерова разъяснила посетителям нормы федерального законодательства, порядок обжалования действий и решений должностных лиц. По поступившим 7 письменным обращениям от граждан дала поручения о проведении проверочных и контрольных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU