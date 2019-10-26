Дороги вблизи Ахунского переезда в Пензе расширят

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-26T10:38:44+03:00

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Транспортными развязками в районе Ахунского переезда и на улице Нейтральной пользуются жители пензенского микрорайона ГПЗ-24 и города Заречный. После закрытия на реконструкцию Бакунинского моста, из-за повышенной транспортной нагрузки, на других автодорогах возникают заторы.

В министерстве строительства и дорожного хозяйства региона предложили создать дополнительные полосы на участках дорог, расположенных вблизи переезда и ведущих в центр Пензы и Заречный. Также будет обустроена дополнительная полоса при повороте налево на пересечении улицы Нейтральной и дороги, ведущей на Ахунский переезд. Пересматривается система дорожных знаков. Чтобы минимизировать риск возникновения заторов, с АО «РЖД» достигнута договоренность о пересмотре графика движения поездов с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00, отмечает пресс-служба Правительства.

Руководитель министерства строительства области Александр Гришаев доложил, что расширение дорог будет произведено в течение 10 дней. В следующем году предстоит капитальная реконструкция данных участков.

Иван Белозерцев подчеркнул, что население ГПЗ-24 растет, и нагрузка на данный участок будет увеличиваться. Поэтому необходимо расширение Ахунского железнодорожного переезда:«Нужно сделать либо одну дополнительную полосу, либо две – в обе стороны. Необходимо пригласить проектный институт, подготовить проект и на следующий год провести эту работу. Такая возможность есть».

ИСТОЧНИК KP.RU