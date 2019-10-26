2019-10-26T10:38:44+03:00
Недвижимость

Дороги вблизи Ахунского переезда в Пензе расширят

Проблемы транспортной развязки рассмотрели на выездном совещании в пятницу, 25 октября 2019 года, которое провел Иван Белозерцев
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Транспортными развязками в районе Ахунского переезда и на улице Нейтральной пользуются жители пензенского микрорайона ГПЗ-24 и города Заречный. После закрытия на реконструкцию Бакунинского моста, из-за повышенной транспортной нагрузки, на других автодорогах возникают заторы.

В министерстве строительства и дорожного хозяйства региона предложили создать дополнительные полосы на участках дорог, расположенных вблизи переезда и ведущих в центр Пензы и Заречный. Также будет обустроена дополнительная полоса при повороте налево на пересечении улицы Нейтральной и дороги, ведущей на Ахунский переезд. Пересматривается система дорожных знаков. Чтобы минимизировать риск возникновения заторов, с АО «РЖД» достигнута договоренность о пересмотре графика движения поездов с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00, отмечает пресс-служба Правительства.

Руководитель министерства строительства области Александр Гришаев доложил, что расширение дорог будет произведено в течение 10 дней. В следующем году предстоит капитальная реконструкция данных участков.

Иван Белозерцев подчеркнул, что население ГПЗ-24 растет, и нагрузка на данный участок будет увеличиваться. Поэтому необходимо расширение Ахунского железнодорожного переезда:«Нужно сделать либо одну дополнительную полосу, либо две – в обе стороны. Необходимо пригласить проектный институт, подготовить проект и на следующий год провести эту работу. Такая возможность есть».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова провела прием граждан
«СтанкоМашСтрой» получил награду «За самый большой рост объемов экспортных поставок продукции»
Пензенское предприятие посетил представитель Японского центра по развитию торгово-экономических связей в Нижнем Новгороде
В День народного единства в Пензе перекроют часть улиц
Пензенская область - на втором месте в ПФО по сбору сахарной свеклы и подсолнечника
Заключенный, отбывающий наказание в Мордовии, осужден за финансирование террористов
Главный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина рассказала об опасностях диабета
В Мордовии 29-летний мужчина и 16-летний подросток осуждены за угон автомобиля
В Саранске открылся VII съезд Межрегиональной общественной организации мордовского народа
В Пензе первоклассников посвятили в пешеходы
Житель Сердобска убил старшего брата из-за замечания