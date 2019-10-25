«СтанкоМашСтрой» получил награду «За самый большой рост объемов экспортных поставок продукции»

СЕГОДНЯ 20:37 2019-10-25T20:37:36+03:00

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Диплом представителю компании вручил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках первого форума экспортеров «Региональный экспорт: возможности, поддержка, результат», который состоялся вчера в областной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова.

Участниками форума стали порядка 400 представителей экспортно ориентированных предприятий региона. Основная задача Форума – повышение эффективности господдержки экспортеров и выработка совместной стратегии по наращиванию объемов несырьевого экспорта к 2024 года в два раза. Такое поручение дал Президент РФ Владимир Путин. На мастер-классах участники форума обсуждали важность организации экспортных поставок, потенциал пензенских предприятий в сфере работы на внешних рынках.

Как отметил глава региона, к 2024 году за рубеж должны поставлять свою продукцию не менее 900 пензенских компаний. Сельскохозяйственный экспорт должен достичь 203 млн. долларов, объем зарубежных поставок промышленной продукции – 359 млн. долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU