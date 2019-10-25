Пензенское предприятие посетил представитель Японского центра по развитию торгово-экономических связей в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 20:32 2019-10-25T20:35:36+03:00

Почетный гость был приятно удивлен чистоте и культуре производства, а также темпам развития организации

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Вчера компанию «СтанкоМашСтрой» посетил представитель Японского центра по развитию торгово-экономических связей в Нижнем Новгороде. Центр занимается продвижением подготовки руководителей и специалистов российских компаний в Японии, проводят всевозможные семинары по выстраиванию бизнес-контактов между предприятиями Страны Восходящего Солнца и Россией.

Для гостей провели экскурсию по механическому и сборочному цехам, рассказали об этапах производства токарного оборудования, внутрироссийской кооперации, о локализации комплектующих станков. Поделились достижениями в экспортной деятельности и участии в международных выставках, а также планами на будущее.

ИСТОЧНИК KP.RU