Пензенское предприятие посетил представитель Японского центра по развитию торгово-экономических связей в Нижнем Новгороде
Вчера компанию «СтанкоМашСтрой» посетил представитель Японского центра по развитию торгово-экономических связей в Нижнем Новгороде. Центр занимается продвижением подготовки руководителей и специалистов российских компаний в Японии, проводят всевозможные семинары по выстраиванию бизнес-контактов между предприятиями Страны Восходящего Солнца и Россией.
Для гостей провели экскурсию по механическому и сборочному цехам, рассказали об этапах производства токарного оборудования, внутрироссийской кооперации, о локализации комплектующих станков. Поделились достижениями в экспортной деятельности и участии в международных выставках, а также планами на будущее.
ИСТОЧНИК KP.RU