Пензенская область - на втором месте в ПФО по сбору сахарной свеклы и подсолнечника

СЕГОДНЯ 15:50 2019-10-25T15:50:41+03:00

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Аграрии Пензенской области продолжают убирать урожай сахарной свеклы и подсолнечника. По валовому сбору первой культуры наш регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе, уступая только Республике Татарстан. На сегодня в области получено 1913 тысяч тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность по области составляет 394,6 ц/га.

Также Пензенская область занимает второе место среди субъектов Приволжского федерального округа по урожайности подсолнечника с показателем 20 ц/га, уступая аграриям Республики Мордовия. На отчетную дату в регионе валовой сбор подсолнечника составляет 419,4 тыс. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU