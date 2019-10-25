Заключенный, отбывающий наказание в Мордовии, осужден за финансирование террористов

СЕГОДНЯ 15:28 2019-10-25T15:28:11+03:00

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42-летний житель Республики Дагестан, отбывающий наказание за незаконный оборот поддельных денег в исправительной колонии в Мордовии , признан виновным в финансировании терроризма.

В ходе расследования удалось установить, что с октября 2014 по январь 2015 мужчина находился в Москве. Там, желая посодействовать террористической деятельности международной организации «Исламское государство» (запрещена на территории Российской Федерации) перечислил 562 тысячи рублей на счет, о котором ему сообщил знакомый, скрывающийся за границей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. С учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU