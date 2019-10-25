2019-10-25T15:19:56+03:00
Здоровье

Главный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина рассказала об опасностях диабета

В регионе продолжают организовывать образовательные лектории для населения
Анна ЧЕРНАЯ
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Вчера жители Пензы смогли задать вопросы главному эндокринологу области Екатерине Князькиной. Темой очередного образовательного лектория стал диабет, его опасности и особенности жизни с этим заболеванием.

- Особенностью сахарного диабета является тот факт, что его симптомы зачастую появляются не сразу, - уточнила специалист. - Заболевание может очень длительное время находиться в организме больного человека в так называемом «дремлющем» состоянии, не выдавая своего присутствия. Нередко человек узнаёт о своем заболевании совершенно неожиданно, при обращении к врачу по поводу какого-либо другого заболевания.

Лекцию посетили почти 60 горожан. После беседы все они смогли бесплатно проверить состояние своего здоровья: определить показатели холестерина, глюкозы, индекса массы тела, артериального давления и насыщение крови кислородом.

Следующий лекторий состоится во вторник, 29 октября. Его проведет главный невролог Пензенской области Алексей Буланов. Мероприятие состоится в администрации города в 14:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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