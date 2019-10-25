В Мордовии 29-летний мужчина и 16-летний подросток осуждены за угон автомобиля

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-25T15:12:27+03:00

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В Мордовии вынесли приговор 29-летнему местному жителю. Он обвиняется в угоне автомобиля и вовлечении несовершеннолетнего в противозаконную деятельность.

Следствие установило, что 10 мая этого года мужчина и его 16-летний знакомый угнали автомобиль, припаркованный во дворе одного из домов в Инсаре, чтобы доехать до соседнего села. Во время поездки старший соучастник, сидевший за рулем, не справился с управлением и съехал в кювет.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его несовершеннолетний соучастник отделался штрафом в размере 15 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU