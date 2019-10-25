В Мордовии 29-летний мужчина и 16-летний подросток осуждены за угон автомобиля
В Мордовии вынесли приговор 29-летнему местному жителю. Он обвиняется в угоне автомобиля и вовлечении несовершеннолетнего в противозаконную деятельность.
Следствие установило, что 10 мая этого года мужчина и его 16-летний знакомый угнали автомобиль, припаркованный во дворе одного из домов в Инсаре, чтобы доехать до соседнего села. Во время поездки старший соучастник, сидевший за рулем, не справился с управлением и съехал в кювет.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его несовершеннолетний соучастник отделался штрафом в размере 15 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU