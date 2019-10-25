В Саранске открылся VII съезд Межрегиональной общественной организации мордовского народа
Вчера в Саранске состоялось торжественное открытие седьмого съезда Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа. Участников встречи поприветствовал глава республики Владимир Волков:
- Сегодня наш регион стал домом для одного из самых больших этносов в России - мордовского народа. К нам прибыли гости из 33 регионов страны, и я сердечно приветствую каждого. Спасибо вам за верность историческим истокам и национальным традициям!
ФОТО: Пресс-служба Правительства РМ
Рассказав об успехах и развитии республики в последние годы, глава региона напомнил, что тема съезда звучит как «Мордовский народ в едином культурном коде многонациональной России»
- Она актуальна и значима в реалиях сегодняшнего дня, на фоне процессов, которые происходят сейчас в мире, - подчеркнул Владимир Дмитриевич. - Мы понимаем, что на республике лежит особая ответственность за сохранение и развитие мордовской культуры, языка, традиций. Эта важная миссия возложена на нас государством. Вековыми корнями мордовская культура уходит в общероссийскую, питается ей и обогащает ее.
Во время открытия съезда Владимир Волков вручил высокие государственные награды жителям региона, отличившимся в сфере сохранения культурного наследия.
ИСТОЧНИК KP.RU