2019-10-25T14:41:52+03:00
Общество

В Пензе первоклассников посвятили в пешеходы

Ребятам напомнили о правилах дорожного движения
Поделиться:
Фото: пресс-служба Администрации Пензы.Фото: пресс-служба Администрации Пензы.
Изменить размер текста:

Сотрудники Госавтоинспекции, совместно с педагогами детско-юношеского центра «Спутник» и отрядом ЮИД средней школы № 51 провели акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы», отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Юным участникам дорожного движения напомнили о правилах поведения на проезжей части. Акция проводилась в игровой, развлекательно-познавательной форме, где ребятам задавались вопросы по правилам дорожного движения. Первоклассники повторили обозначение сигналов светофора и дорожных знаков, правила безопасного перехода через дорогу.

В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили школьникам тематические памятки по безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В День народного единства в Пензе перекроют часть улиц
Пензенская область - на втором месте в ПФО по сбору сахарной свеклы и подсолнечника
Заключенный, отбывающий наказание в Мордовии, осужден за финансирование террористов
Главный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина рассказала об опасностях диабета
В Мордовии 29-летний мужчина и 16-летний подросток осуждены за угон автомобиля
В Саранске открылся VII съезд Межрегиональной общественной организации мордовского народа
Житель Сердобска убил старшего брата из-за замечания
Мэром Пензы стал вице-губернатор Андрей Лузгин
В школу дзюдо в Пензе пришел следователь
Детский сад в микрорайоне «Восточный» Саранска возводится по графику
В Пензе стартовал театральный фестиваль «МаскерадЪ»
Пензенские педагоги «сдают экзамены»
В Саранске организуют бесплатные курсы для женщин, находящихся в декрете
Пензенскому областному центру крови исполнилось 80 лет
Жительница Пензы, потерявшая ребенка, взыскала компенсацию с роддома
В Пензе открылся медицинский модуль Центра крови
Студенты ГИТИСа в Пензе
Пропавшую в Пензе 82-летнюю пенсионерку нашли рядом с заброшенной дачей
Бизнес с соседом по нарам в колонии Мордовии
Сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» познакомили пенсионеров с интернет-сервисами компании
На пензенских полицейских – с топором
В Пензенской области открыты новый элеватор и комбикормовый завод
В Пензе выступил американский органист Колин Эндрюс
В Саранске мужчина убил дочь сожительницы
В субботу в Саранске изменится схема движения
Жительница Кузнецка отдала мошеннику более 400 тысяч рублей
В Колышлейскую больницу поступил современный цифровой маммограф