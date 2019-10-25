В Пензе первоклассников посвятили в пешеходы

СЕГОДНЯ 14:39 2019-10-25T14:41:52+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции, совместно с педагогами детско-юношеского центра «Спутник» и отрядом ЮИД средней школы № 51 провели акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы», отмечает пресс-служба Администрации Пензы.

Юным участникам дорожного движения напомнили о правилах поведения на проезжей части. Акция проводилась в игровой, развлекательно-познавательной форме, где ребятам задавались вопросы по правилам дорожного движения. Первоклассники повторили обозначение сигналов светофора и дорожных знаков, правила безопасного перехода через дорогу.

В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили школьникам тематические памятки по безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU