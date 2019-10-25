Мэром Пензы стал Андрей Лузгин

СЕГОДНЯ 13:25 2019-10-25T13:29:24+03:00

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Результаты электронного голосования на выбор нового мэра Пензы, которое состоялось сегодня в городской Думе, были аннулированы из-за того, что кто-то из участников проголосовал не за одного кандидата. Глава ведомства Владимир Мутовкин предложил провести голосование традиционным методом – с помощью бумажных бюллетеней.

По его итогам лидером, набравшим 20 голосов, стал Андрей Лузгин. На втором месте – Георгий Камнев (за него проголосовали 12 человек), на третьем – Иван Кирюхин, получивший один голос. Четвертый кандидат Денис Леонтьев не получил ни одного голоса. Один из бюллетеней оказался недействительным, против всех кандидатов никто не высказывался.

ИСТОЧНИК KP.RU