2019-10-25T13:24:01+03:00
Спорт

В школу дзюдо в Пензе пришел следователь

Заместитель руководителя Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Пензенской области Иван Синюков посетил тренировку юных спортсменов
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.
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В школе он пообщался с ребятами, рассказал им о Следственном комитете Российской Федерации, о работе следователя. Как оказалось, многие из них знают из новостных программ и кино, какие преступления расследуют следователи. Поговорили об ответственности за совершение правонарушений, об особенностях постановки на профилактический учет в органах внутренних дел. Спортсмены рассказали о своих увлечениях и спортивных достижениях.

Поскольку Иван является мастером спорта по самбо и кандидатом в мастера спорта по дзюдо, он принял участие в совместной тренировке с ребятами в возрасте от 9 до 14 лет. После разминки продемонстрировал им несколько приемов дзюдо, помог юным спортсменам освоить технику исполнения, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Ребята поблагодарили заместителя руководителя Зареченского межрайонного следственного отдела за общение и совместное спортивное занятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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