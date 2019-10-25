Детский сад в микрорайоне «Восточный» Саранска возводится по графику

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-25T11:28:08+03:00

Открытие учреждения состоится в следующем году

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В рабочем поселке Луховка продолжается строительство детского сада на 160 мест. Дошкольное учреждение расположено в жилом микрорайоне «Восточный» Саранска.

Из-за особенностей рельефа земельного участка здание имеет переменную этажность. В детском саду разместятся семь групп, в том числе три ясельных. Детский сад оборудован залом для занятий музыкой, изостудией, сенсорной комнатой, компьютерным залом и многим другим.

В настоящее время строительство самого здания уже завершено, к нему подведены инженерные коммуникации. Сейчас ведутся работы по отделке фасада и внутренних помещений. Ход работ регулярно контролирует мэр Саранска Петр Тултаев.

Детский сад планируется ввести в эксплуатацию весной 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU