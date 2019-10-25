2019-10-25T10:37:34+03:00
Звезды

В Пензе стартовал театральный фестиваль «МаскерадЪ»

Его торжественное открытие состоялось вчера
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФОТО: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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С 2014 года в Пензе проводится театральный фестиваль «МаскерадЪ». Третий год мероприятие, организаторами которого выступают министерство культуры Российской Федерации и правительство Пензенской области, имеет статус международного. Вчера во время открытия фестиваля к пензенцам обратился губернатор Иван Белозерцев:

- Пензу всегда считали театральным, культурным краем. И это подтверждается сегодняшним открытием фестиваля, на котором свои постановки на суд зрителей представят актеры из Ульяновска, Саратова, Перми, Москвы, что дает возможность, не выезжая из Пензы, посмотреть творческие работы разных коллективов, - отметил глава региона.

В этом году в рамках фестиваля пройдут не только показы спектаклей, но и фильмов. Также будет организован лекторий, посвященный жизни и творческому пути Всеволода Мейерхольда. Завершится «МаскерадЪ» 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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