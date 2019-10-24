2019-10-24T17:36:06+03:00
Общество

Пензенские педагоги «сдают экзамены»

В этом году оценку компетенций пройдут 200 учителей химии, географии, физики и руководителей образовательных организаций
Анна ЧЕРНАЯ
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В рамках реализации национального проекта «Образование» педагогам со всей России дается шанс повысить уровень своего профессионального мастерства.

- В числе мероприятий - создание центров непрерывного профессионально образования педагогов, модернизация системы повышения квалификации, ориентирование ее на получение персонифицированного образовательного результата каждым педагогом. Для организации эффективной работы этих Центров второй год проводится апробация персонализированной модели на основе единых контрольно-измерительных материалов, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, - отмечает министр образования области Александр Воронков.

В прошлом году экзамен на уровень компетенции сдали 200 учителей, в этом году это сделают еще столько же. Каждый педагог получит свой результат на личную электронную почту, а в регион придет лишь обобщенный результат тестирования, на основе которого будет понятно, какие направления подготовки педагогов необходимо корректировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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