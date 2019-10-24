2019-10-24T17:15:10+03:00
Общество

В Саранске организуют бесплатные курсы для женщин, находящихся в декрете

Горожанки могут освоить новые профессии уже в будущем году
Анна ЧЕРНАЯ
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Со следующего года в Саранске начнется реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Местный центр занятости предлагает жительницам города, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, незанятым женщинам и воспитывающим детей дошкольного возраста, пройти бесплатное обучение по специальностям «1С: Бухгалтерия», «Кадровое делопроизводство» и др.

По интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Саранск, ул. Веселовского, д.16. Телефон: 39-26-01, 39-26-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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