В Саранске организуют бесплатные курсы для женщин, находящихся в декрете
Со следующего года в Саранске начнется реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
Местный центр занятости предлагает жительницам города, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, незанятым женщинам и воспитывающим детей дошкольного возраста, пройти бесплатное обучение по специальностям «1С: Бухгалтерия», «Кадровое делопроизводство» и др.
По интересующим вопросам обращаться по адресу: г. Саранск, ул. Веселовского, д.16. Телефон: 39-26-01, 39-26-02.
ИСТОЧНИК KP.RU