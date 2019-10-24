Пензенскому областному центру крови исполнилось 80 лет

СЕГОДНЯ 17:09 2019-10-24T17:09:06+03:00

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Почетным гостем мероприятия стал руководитель Федерального медико-биологического агентства России Владимир Уйба:

- Сейчас мы достигли такого уровня, когда врачи не задумываются о том, хватит ли у них донорской крови, во время проведения сложнейших операций. Но останавливаться на достигнутом не стоит, нужно думать и о будущем. Наш следующий шаг - это технологическое решение для молекулярных и генетических исследований для лечения самых сложных, в том числе, и онкологических заболеваний.

Губернатор Пензенской области поздравил сотрудников учреждения и доноров со знаменательной датой:

- Ваша работа является жизненно важным звеном системы здравоохранения. Это огромный труд, немалые усилия – обеспечить качественной, безопасной донорской кровью учреждения здравоохранения, где идут экстренные или плановые операции.

В ходе конференции «Актуальные вопросы Службы крови» участники обменялись опытом и обсудили проблемы и методы их решения.

ИСТОЧНИК KP.RU