Жительница Пензы, потерявшая ребенка, взыскала компенсацию с роддома

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-24T17:00:07+03:00

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35-летняя жительница Пензы подала гражданский иск, желая получить компенсацию за полученный в учреждении моральный вред.

В апреле прошлого года женщина поступила в родильный дом на 37 неделе беременности с диагнозом «преэклампсия на фоне хронической артериальной гипертензии». Через несколько дней ей сделали кесарево сечение, но ребенок родится без признаков жизни. Причиной этого стала отслойка плаценты и асфиксия плода. В ходе проверки деятельности врача-акушера в учреждении выявились нарушения действующих норм и правил в сфере здравоохранения.

Октябрьский районный суд частично удовлетворил иск пострадавшей и взыскал с учреждения компенсацию в размере 70 тысяч рублей и еще 35 тысяч штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования истицы. Истица подала апелляцию, не согласившись с решением.

Судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда изменила решение предыдущей инстанции и увеличив сумму компенсации до 350 тысяч рублей, а штраф – до 175 тысяч.

Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU