В Пензе открылся медицинский модуль Центра крови

СЕГОДНЯ 15:31 2019-10-24T15:34:10+03:00

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Уже 11 лет в Пензенской области модернизируют региональную Службу крови. Это делается по поручению Президента Владимира Путина, который поставил задачу ликвидировать дефицит донорской крови в стране.

В рамках модернизации в Пензе начал работу современных медицинский модуль областного клинического центра – единственного в нашем регионе учреждения, которое осуществляет заготовку, переработку, хранение, обеспечение инфекционной и иммунологической безопасности донорской крови и ее компонентов.

Новый модуль позволил расширить площадь учреждения и сделать его комфортнее - как для сдающих, так и персонала.

- Таких модулей в России всего четыре, включая пензенский, причем оборудование и система работы используются самые современные, - отметил Владимир Уйба.

Иван Белозерцев выразил руководителю Федерального медико-биологического агентства признательность за помощь в создании в Пензенской области медицинского центра с передовыми технологиями.

ИСТОЧНИК KP.RU