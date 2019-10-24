Студенты ГИТИСа в Пензе

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-24T14:17:14+03:00

Показы студенческих работ пройдут в ближайшие выходные, 26 и 27 октября, на малой сцене драмтеатра

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Как уже сообщалось, на фестивале «МаскерадЪ» будет работать творческая лаборатория «За Мейерхольдом».

22 октября студенты режиссерского факультета Российского института театрального искусства - ГИТИС прибыли в Пензу и приступили к репетициям эскизов спектаклей, в которых будут заняты актеры Пензенского драмтеатра и студенты театрального отделения Пензенского колледжа искусств.

Алина Кушим и Оксана Погребняк - обучаются на курсе народного артиста России, художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Иосифа Райхельгауза. Ленара Гадельшина и Андрей Крылов - на курсе народного артиста России Александра Галибина и заслуженного артиста России, актера и режиссера театра «Школа драматического искусства» Игоря Яцко, отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Как известно, в качестве драматургического материала выбраны - как и в основной программе фестиваля - те пьесы, к которым обращался в своем творчестве Всеволод Мейерхольд. Так, Андрей Крылов делает эскиз по пьесе Александра Блока «Балаганчик» (1906), Ленара Гадельшина работает над отрывками из пьесы Владимира Маяковского «Клоп» (1928), Оксана Погребняк ставит фрагменты из другой пьесы Маяковского — «Баня» (1930), а Алина Кушим выбрала начальные сцены пьесы Юрия Олеши «Список благодеяний» (1930).

Показы студенческих работ пройдут в ближайшие выходные, 26 и 27 октября, на малой сцене драмтеатра. В качестве ведущего выступит ректор ГИТИСа, известный российский театральный критик Григорий Заславский. Начало - в 11 часов. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU