Пропавшую в Пензе 82-летнюю пенсионерку нашли рядом с заброшенной дачей

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-24T12:36:14+03:00

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19 октября в пензенскую полицию обратился с заявлением мужчина, который рассказал, что накануне утром его престарелая мать ушла из дома и с тех пор он не знает, где она. При проверке полицейские установили: 82-летняя женщина направилась в дачный массив в районе садоводческого товарищества «Заря».

Почти 80 сотрудников городского и областного управлений МВД, а также волонтёры прочесали местность. После трёх суток активных поисков сотрудники уголовного розыска обнаружили пожилую женщину на заброшенном дачном участке в садоводческом товариществе «Дружба-2». Сперва полицейские услышали голос: пенсионерка звала сына. Найденная женщина пояснила оперативникам, что шла на дачу, заблудилась и не смогла найти дорогу домой. Все три ночи она провела на лавочке возле заброшенного дачного дома.

Полицейские вызвали бригаду «скорой помощи». Женщина была госпитализирована. Врачи оценивают состояние пациентки как стабильное.

ИСТОЧНИК KP.RU