Бизнес с соседом по нарам в колонии Мордовии

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-24T11:06:19+03:00

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Отбывая наказание в одной из исправительных колоний Республики Мордовия, за ранее совершенное преступление, 29-летний мужчина К., в апреле 2019 года сообщил другому осужденному М., ложные сведения о наличии у него мобильного телефона и готовности продать его за 9 тысяч рублей.

Осужденный М., обратился к своим родственникам, и они перечислили деньги за телефон на банковскую карту К.

Полученными денежными средствами в сумме 9 тысяч рублей осужденный К. успел распорядиться по-своему усмотрению. После чего сообщил об отсутствии у него мобильного телефона. В результате преступной деятельности К. родственникам М. причинен значительный материальный ущерб, информирует пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Зубово-Полянский районный суд вынес приговор осужденному К., он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

В силу ст. 70 УК РФ, частично присоединено неотбытое наказание по приговору Мытищинского городского суда Московской области от 16.03.2011 г. и окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU