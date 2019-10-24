Сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» познакомили пенсионеров с интернет-сервисами компании

СЕГОДНЯ 10:42 2019-10-24T10:42:56+03:00

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В семинаре, организованном при активной поддержке главы администрации Октябрьского района Евгения Гусейнова, приняли участие начальник службы по организации работы с клиентами ООО «ТНС энерго Пенза» Маргарита Бааль, руководители Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Общества инвалидов, Союза пенсионеров и иных общественных организаций и объединений района.

Сотрудники службы по организации работы с клиентами ООО «ТНС энерго Пенза» рассказали собравшимся о важных законодательных и технических изменениях, касающихся расчетов за потребленную электроэнергию, а также ответили на вопросы горожан. Участников встречи проинформировали о современных цифровых сервисах компании, позволяющих упростить и ускорить процессы получения квитанций, передачи показаний, оплаты электроэнергии и получения консультаций.

Присутствующие оценили удобство и преимущества, предоставляемые сервисами «Личный кабинет» и «Электронная квитанция», мобильным приложением и официальным сайтом энергосбытовой компании. Кроме того, горожане заинтересовались возможностью принять участие в обучении обращению с электронными сервисами, которое энергетики планируют проводить для всех желающих.

- Мы всегда стремимся обеспечить максимальную информационную открытость и комфорт для клиентов во взаимодействии с нашей компанией. Вместе с тем, инициатива обучения людей старшего возраста работе с дистанционными сервисами несет в себе и социальную функцию, позволяя не только облегчить ежемесячную оплату коммунальных услуг, но и помочь ориентироваться в современном «цифровом» мире, - отметил заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.

ИСТОЧНИК KP.RU