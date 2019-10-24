На пензенских полицейских – с топором

СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-24T09:21:27+03:00

В Шемышейке местный житель признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств и угрозе применения насилия к сотруднику полиции

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По данным следствия, 7 марта 2019 года 32-летний житель Шемышейки за 2 тысячи рублей передал своему знакомому бумажный сверток с наркотическим средством, тот употребил его. Вечером того же дня последний был задержан сотрудниками полиции за управление транспортным средством в состоянии опьянения. По результатам прохождения медицинского освидетельствования установлено, что мужчина употребил наркотическое средство.

Днем 12 апреля 2019 года оперуполномоченный отделения МВД России по Шемышейскому району прибыл к дому подозреваемого для проведения санкционированного судом обыска в жилище, по уголовному делу о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. Хозяин дома решил воспрепятствовать проведению следственного действия: стал угрожать оперуполномоченному и замахнулся на него топором. Сотрудниками полиции преступные действия мужчины был пресечены, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

Собранные Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Шемышейки 1986 года рождения по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Ему назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU