В Пензенской области открыты новый элеватор и комбикормовый завод

СЕГОДНЯ 08:52 2019-10-24T08:53:35+03:00

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Новые объекты - звенья в вертикально-интегрированной структуры комплекса ГК «Дамате» по производству и переработке мяса индейки. Совокупные инвестиции в мощности по хранению и переработке зерна составили 2,4 млрд рублей.

Комбикормовый завод производит 28,5 тысяч тонн продукции в месяц. Процесс производства на предприятии полностью автоматизирован. Элеватор рассчитан на прием 2,5 тысяч тонн сырья в сутки с возможностью подработки и сушки зерна. Собственный транспортный парк предприятия составляет 240 единиц. На предприятии работают 224 человека, из них 55 – на элеваторе, отмечает пресс-служба Правительства области.

«Сегодня на пензенской земле большое событие - мы открываем крупное производство, - обратился к собравшимся губернатор Иван Белозерцев. - Холдинг «Дамате» инвестировал огромные средства в хранение и переработку зерна. Открытие новых предприятий позволяет этой компании не зависеть от поставщиков. Это высшая ступень развития любого бизнеса…Благодаря помощи государства, тому, что многие крупные предприятия включаются в программу поддержки инвестиционных проектов, бизнес в Пензенской области развивается очень активно, а это – рабочие места и налогооблагаемая база, что очень важно для экономики».

Отличившимся в работе жителям Пензенской области были вручены почетные грамоты губернатора и Законодательного собрания региона.

ИСТОЧНИК KP.RU