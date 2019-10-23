В Пензе выступил американский органист Колин Эндрюс

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-23T17:57:35+03:00

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22 октября в «Пензаконцерте» выступал органист из США Колин Эндрюс, который сыграл для зрителей известные сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Сезара Франка и других великих композиторов.

Органист начал свою карьеру в 18 лет, неоднократно становился лауреатом Международного конкурса в Дублине, а в 1993 году был избран членом Лондонской Королевской академии музыки.

Музыкант много гастролирует по всему миру. Помимо концертных выступлений Колин активно занимается педагогической деятельностью: проводит мастер-классы, читает лекции, преподает органное мастерство и историю органной музыки. Эндрюс занимает пост музыкального руководителя Первой пресвитерианской церкви города Колумбус в штате Индиана.

Колин Эндрюс входит в состав жюри международных конкурсов органистов. Музыкант занимал пост национального советника и Президента британского подразделения Объединенной ассоциации органистов (I.A.O), был органистом и регентом хора Епископальной церкви св. Стефана в городе Голдсборо (Северная Каролина, США), где в настоящее время проживает.

ИСТОЧНИК KP.RU