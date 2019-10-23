В Саранске мужчина убил дочь сожительницы

СЕГОДНЯ 17:48 2019-10-23T17:48:04+03:00

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В Саранске вынесли приговор 57-летнему местному жителю. В феврале этого года осужденный, его 58-летняя сожительница и ее 38-летняя дочь выпивали спиртное. Началась ссора. Самая младшая участница конфликта схватилась за нож и стала угрожать мужчине, требуя, чтобы он ушел из квартиры и больше не возвращался.

Осужденный выбил оружие из рук женщины, потом схватил его и начал наносить ей удары. Пытавшейся вступиться за дочь сожительнице тоже досталось: мужчина ударил и ее в область груди. Женщина была госпитализирована, вторая участница конфликта скончалась до приезда медиков.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU