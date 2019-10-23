В субботу в Саранске изменится схема движения

СЕГОДНЯ 15:13 2019-10-23T15:13:50+03:00

Это связано с проведением в городе продовольственных ярмарок

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С 20:00 25 октября до 05:00 26 октября в Саранске запретят стоянку:

- по ул. Ботевградской от ул. Полежаева до ул. Васенко,

- на проспекте 60 лет Октября от ул. Веселовского до бульвара братьев Веденяпиных,

- по ул. Ульянова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой,

- на проспекте 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольской.

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.

С 05:00 до 14:00 26 октября будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:

- по ул. Ботевградской от ул. Полежаева до ул. Васенко,

- на проспекте 60 лет Октября от ул. Веселовского до бульвара братьев Веденяпиных,

- по ул. Ульянова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой,

- на проспекте 70 лет Октября от ул. Косарева до ул. Севастопольской.

Исключение составят транспортные средства, задействованные в проведении ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU