2019-10-23T12:56:07+03:00
Происшествия

Жительница Кузнецка отдала мошеннику более 400 тысяч рублей

72-летняя женщина хотела получить компенсацию за лекарства
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пенсионерка из Кузнеца стала жертвой обмана. Пришедшая в полицию женщина рассказала, что с ней связался незнакомец. Мужчина сказал, что горожанке полагается выплата компенсации за ранее купленные лекарства ненадлежащего качества в размере 620 тысяч рублей.

Чтобы получить деньги, нужно было оплатить услуги курьера и страховку. Женщина перевела на указанные собеседникам реквизиты 441 тысячу рублей, но компенсации так и не увидела. Полицейским пенсионерка рассказала, что знала о таких способах обмана.

По факту мошенничества проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саранске мужчина убил дочь сожительницы
В субботу в Саранске изменится схема движения
В Колышлейскую больницу поступил современный цифровой маммограф
В Сердобском районе пастух убил знакомого, желая наказать его за удар по лицу
Жительнице Саранска Пелагее Каргиной исполнилось 100 лет
В Пензе пройдет Всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
В Пензенской области открыли новую птицефабрику
В Лямбирском районе Мордовии появится музей офтальмолога Владимира Филатова
Пензенец отказался оплачивать счет после хорошего отдыха в клубе
Детям Пензенской области рассказывают о подвигах предков
В Пензе к празднику - диктант
Житель Нижнеломовского района предстанет перед судом за убийство 24-летней девушки
В субботу в Саранске пройдут продовольственные ярмарки
В Бессоновской больнице может появиться педиатрический кабинет
Пензенским театралам расскажут о роли Мейерхольда в развитии кино
Жителям Саранска сделают перерасчет из-за ржавой воды
Пензенская область налаживает гуманитарное сотрудничество с Финляндией
В Пензе облагородят территорию возле бывшего Дома офицеров
В Мордовии осудили 26-летнюю девушку, зарезавшую сожителя
Завтра в Пензе пройдет региональный турнир по робототехнике
В Мордовии при пожаре погиб мужчина 1991 года рождения
Генералу Пуркаеву из Мордовии - 125
Рабочая встреча Виталия Мутко и Ивана Белозерцева