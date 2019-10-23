Жительница Кузнецка отдала мошеннику более 400 тысяч рублей
72-летняя женщина хотела получить компенсацию за лекарства
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Пенсионерка из Кузнеца стала жертвой обмана. Пришедшая в полицию женщина рассказала, что с ней связался незнакомец. Мужчина сказал, что горожанке полагается выплата компенсации за ранее купленные лекарства ненадлежащего качества в размере 620 тысяч рублей.
Чтобы получить деньги, нужно было оплатить услуги курьера и страховку. Женщина перевела на указанные собеседникам реквизиты 441 тысячу рублей, но компенсации так и не увидела. Полицейским пенсионерка рассказала, что знала о таких способах обмана.
По факту мошенничества проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU