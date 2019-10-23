2019-10-23T12:47:31+03:00
Здоровье

В Колышлейскую больницу поступил современный цифровой маммограф

Оборудование было приобретено за счет средств регионального бюджета
Анна ЧЕРНАЯ
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Маммография - это самый высокоэффективный метод исследования патологий женских молочных желез. Всем женщинам после 40 лет нужно проходить эту процедуру систематически. Маммография считается по праву «золотым стандартом» в диагностике опухолевых образований и позволяет выявить даже незначительные изменения в тканях груди.

Маммограф появился в Колышлейской больнице впервые: раньше жительницам села для прохождения процедуры приходилось ездить в Сердобск или Пензу. Стоимость аппарата – около 12 миллионов рублей.

В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» ряд медицинских организаций области будут доукомплектованы современным медицинским оборудованием. Так в поликлинику № 14 ГБУЗ «Городская поликлиника» поставлен цифровой рентгенологический маммограф, где с начала октября заработал первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи. А в 2020 году в Кузнецкую межрайонную больницу, Пензенскую, Шемышейскую, Башмаковскую и Лунинскую районные больницы поступят передвижные маммографические установки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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