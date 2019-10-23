Жительнице Саранска Пелагее Каргиной исполнилось 100 лет

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-23T12:21:27+03:00

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На минувшей неделе жительница Саранска Пелагея Павловна Каргина отметила столетний юбилей. Поздравить женщину пришли не только родные и близкие, но и официальные лица.

Пелагее Павловне вручили открытку от Президента РФ Владимира Путина. Памятный подарок передала Начальник Управления по работе с гражданами старшего поколения Администрации Саранска Римма Егорчикова:

- Поздравление ветеранов-юбиляров - очень приятное и важное событие. Это прекрасная возможность отдать дань уважения и почтения людям старшего поколения, ведь они – наша живая история, участники важнейших исторических событий.

Пелагея Каргина пережила годы Великой Отечественной войны. Трудилась в тылу. Вырастила четырех детей. Когда умерла ее родная сестра, Пелагея Павловна взяла на себя заботу о ее детях (трех дочерях и сыне), став им второй матерью.

В праздничный день пять поколений семьи Пелагеи Павловны собрались, чтобы поздравить свою маму и бабушку, в очередной раз высказать ей слова искренней благодарности, подарить то неоценимое внимание, которого она достойна. Родные отмечают, что и сегодня Пелагея остается общительной и веселой, не теряет бодрости духа и рассказывает о прожитых годах с юмором и улыбкой на лице. Такие искренние позитив и доброта помогли Пелагее Павловне прожить долгую счастливую жизнь, воспитать замечательных детей и внуков, которые теперь окружают ее невероятной заботой и любовью.

ИСТОЧНИК KP.RU