В Пензе пройдет Всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-23T12:07:58+03:00

Во второй туп прошли более 170 участников

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\С 18 по 21 ноября в Пензе будет проходить Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Наш город выбран местом проведения конкурса неслучайно: в прошлом году сотрудница областного центра развития детей и юношества Алена Жукова стала его победителем.

Конкурс проводится по восьми номинациям: «Техническая», «Художественная», «Естественнонаучная», «Туристско-краеведческая», «Физкультурно-спортивная», «Социально-педагогическая», «Профессиональный дебют, «Наставничество в дополнительном образовании».

В финал вышли 70 человек. Среди них есть и представители нашего региона: педагог областного центра развития творчества детей и юношества, победитель областного конкурса «Сердце отдаю детям» Дмитрий Запорожец; педагог дополнительного образования Центра образования и профессиональной ориентации г. Заречного Павел Немков; педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум НЭЛ» Михаил Демин.

Конкурсанта прошли II отборочных заочных этапа. На I этапе участники представили свои программы и визитку. По итогам оценки работ во второй тур были допущены 178 человек. Они представили свое видеообращение «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу» и прошли тестовое онлайн задание «Современные аспекты дополнительного образования детей».

Теперь им предстоит побороться за победу в номинациях, а также за звание Абсолютного победителя конкурса и право получить золотой ключ.

ИСТОЧНИК KP.RU