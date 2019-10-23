В Пензенской области открыли новую птицефабрику

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-23T11:56:07+03:00

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Сегодня в Каменском районе Пензенской области открылась современная птицефабрика, рассчитанная на 75 тысяч несушек с объемом производства в 18 миллионов яиц в год. Проект был реализован при государственной поддержке по линии министерства сельского хозяйства региона. Продукция будет использоваться в производстве кондитерской фабрикой «Ванюшкины сладости».

- Когда крупные компании вкладывают средства в создание предприятий – это очень здорово, но когда в строительство новых производств инвестирует малый и средний бизнес – это здорово вдвойне, - отметил глава региона Иван Белозерцев. Для нас очень важно, чтобы доля малого и среднего предпринимательства в валовом региональном продукте Пензенской области была значительно выше.

Губернатор поблагодарил семью Кузяковых за инициативу в сфере агропромышленного бизнеса, выразил уверенность в перспективности развития их производств. После официальной части мероприятия гости посетили производственные цеха, осмотрели участок сбора яиц, приняли участие в запуске новой линии.

ИСТОЧНИК KP.RU