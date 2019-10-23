В Лямбирском районе Мордовии появится музей офтальмолога Владимира Филатова

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-23T10:56:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Лямбирском районе пять сельских клубов получили финансовую поддержку в рамках нацпроекта «Культура». Благодаря этому, культурно-спортивный центр «Алмаз», Атемарский, Большеелховский, Коммунарский и Михайловский клубы закупили новую звукоусилительную аппаратуру.

Кроме того, на базе Михайловского сельского клуба будет открыт музей выдающегося офтальмолога Владимира Филатова. В 1912 году он первым в мире осуществил операцию по пересадке роговицы. В настоящее время энтузиасты собирают экспонаты для музея и работают с архивными документами.

ИСТОЧНИК KP.RU