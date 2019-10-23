2019-10-23T10:56:59+03:00
Звезды

В Лямбирском районе Мордовии появится музей офтальмолога Владимира Филатова

В регионе продолжается работа над национальными проектами
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В этом году в Лямбирском районе пять сельских клубов получили финансовую поддержку в рамках нацпроекта «Культура». Благодаря этому, культурно-спортивный центр «Алмаз», Атемарский, Большеелховский, Коммунарский и Михайловский клубы закупили новую звукоусилительную аппаратуру.

Кроме того, на базе Михайловского сельского клуба будет открыт музей выдающегося офтальмолога Владимира Филатова. В 1912 году он первым в мире осуществил операцию по пересадке роговицы. В настоящее время энтузиасты собирают экспонаты для музея и работают с архивными документами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительнице Саранска Пелагее Каргиной исполнилось 100 лет
В Пензе пройдет Всероссийский конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
В Пензенской области открыли новую птицефабрику
Пензенец отказался оплачивать счет после хорошего отдыха в клубе
Детям Пензенской области рассказывают о подвигах предков
В Пензе к празднику - диктант
Житель Нижнеломовского района предстанет перед судом за убийство 24-летней девушки
В субботу в Саранске пройдут продовольственные ярмарки
В Бессоновской больнице может появиться педиатрический кабинет
Пензенским театралам расскажут о роли Мейерхольда в развитии кино
Жителям Саранска сделают перерасчет из-за ржавой воды
Пензенская область налаживает гуманитарное сотрудничество с Финляндией
В Пензе облагородят территорию возле бывшего Дома офицеров
В Мордовии осудили 26-летнюю девушку, зарезавшую сожителя
Завтра в Пензе пройдет региональный турнир по робототехнике
В Мордовии при пожаре погиб мужчина 1991 года рождения
Генералу Пуркаеву из Мордовии - 125
Рабочая встреча Виталия Мутко и Ивана Белозерцева